Leclerc, Norris e Verstappen penalizzati nel prossimo GP di F1: il possibile scenario a Interlagos (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel prossimo GP del Brasile della Formula 1 2024 potremmo vedere una griglia di partenza del tutto inedita. Max Verstappen quasi certamente monterà il sesto motore stagionale a Interlagos e partirà dunque con una penalità. Ma anche i suoi rivali per i titoli iridati potrebbero scegliere la pista brasiliana per montare il nuovo ICE ed essere penalizzati al via della prossima corsa: tra questi anche i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e quelli della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. Fanpage.it - Leclerc, Norris e Verstappen penalizzati nel prossimo GP di F1: il possibile scenario a Interlagos Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) NelGP del Brasile della Formula 1 2024 potremmo vedere una griglia di partenza del tutto inedita. Maxquasi certamente monterà il sesto motore stagionale ae partirà dunque con una penalità. Ma anche i suoi rivali per i titoli iridati potrebbero scegliere la pista brasiliana per montare il nuovo ICE ed essereal via della prossima corsa: tra questi anche i piloti della Ferrari Charlese Carlos Sainz e quelli della McLaren Landoe Oscar Piastri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Leclerc, Norris e Verstappen penalizzati nel prossimo GP di F1: il possibile scenario a Interlagos; Carlos Sainz fa una pole mostruosa in Messico: in 1ª fila anche Verstappen, Leclerc solo quarto; La Formula 1 crea un pericoloso precedente con gli incidenti di Stroll e Leclerc; Gp Azerbaijan: Leclerc cala il poker di pole position a Baku dopo lo spavento. Piastri secondo, Sainz terzo; F1 - GRIGLIA di PARTENZA e PENALITÀ: scatteranno così a Monza - GP ITALIA 2024; F1, Gp Arabia Saudita: la gara di oggi in diretta: Verstappen vince davanti a Perez e Leclerc. Bearman settimo; Leggi >>>

Leclerc, Norris e Verstappen penalizzati nel prossimo GP di F1: il possibile scenario a Interlagos

(fanpage.it)

Nel prossimo GP del Brasile della Formula 1 2024 potremmo vedere una griglia di partenza del tutto inedita. Max Verstappen quasi certamente monterà il sesto motore stagionale a Interlagos e partirà du ...

Gp del Messico, la diretta: Sainz e Leclerc dettano il passo, Verstappen terzo sarà penalizzato di 10"

(msn.com)

26° giro - Verstappen al pit-stop dove sconterà i 20" di penalità prima del cambio gomme, da medie a dure 25° giro - Sainz viaggia tranquillo con 4"5 su Leclerc, Verstappen terzo è in crisi con le go ...

Perché Verstappen è stato penalizzato due volte? Norris laconico: “Questo ragazzo è pericoloso”

(oasport.it)

Max Verstappen è stato penalizzato di venti secondi complessivi nel GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando sul circuito Hermanos ...

Leclerc: “Verstappen aggressivo? Mi aiuta nel campionato piloti”

(newsf1.it)

Charles Leclerc spera che Max Verstappen continui con le sue mosse aggressive contro Lando Norris, perché questo lo aiuterebbe in campionato.