L' avanguardia industriale lavora a Prato

La città toscana di Prato è la capitale mondiale della trasformazione di materiali tessili post-consumo, una posizione che la colloca al centro degli obiettivi di sostenibilità dichiarati dai grandi marchi, alla ricerca di modelli di produzione più puliti. Analizzando la storia, si evince che è da metà Ottocento che Prato ricicla gli stracci di tutto il mondo, con tecnologie avanzate e investimenti nei macchinari più innovativi. Tra le imprese più virtuose in tal senso vi è la centenaria Comistra, che produce tessuti ricavati al 90% da materiale riciclato. Nel distretto ci sono altre centinaia di aziende impegnate quasi al cento per cento nella rigenerazione di materiali post consumo.

“L’inganno del lavoro”: la lezione di De Masi sulla società post-industriale

In che anno entra in vigore la società post-industriale? «Questo è interessante, perché c’è chi dice che entriamo nella società post-industriale con lo sbarco in Normandia. Altri dicono con la ...

Per rilanciare l’industria serve pianificazione di lungo termine. Parla Alunni (Fucine Umbre)

Intervistato da Formiche, Antonio Alunni spiega quali passi deve fare l'industria italiana della difesa per intercettare le sfide tecnologiche e produttive di oggi ...

L'industria cosmetica all'avanguardia per la sostenibilità

Analizzando le performance della cosmetica italiana in tema di sostenibilità emerge come sia "collocato all'avanguardia ... ciò nonostante l'industria cosmetica riesce ad avviare al riciclo ...

L’industria 4.0 in Carnia: i cobot trasformano la produzione di Advan

AMARO (Udine) - Il 22 ottobre 2024 segna un importante passo avanti per Advan, azienda friulana attiva nel settore dell'implantologia dentale, con l'introduzione di due cobot nella sua unità produttiv ...