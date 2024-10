Lautaro polemico, l’incornata del Toro sul Pallone d’Oro: “Non sempre questi premi sono giusti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella vittoria di Empoli che ha permesso all'Inter di restare in scia al Napoli, ha ritrovato il gol anche Lautaro Martinez. L'argentino si è così preso il primato personale di essere lo straniero più prolifico nei 116 anni di storia nerazzurra e si è tolto un sassolino verso il Pallone d'Oro, dove è arrivato 7°: "Non sempre questi premi sono giusti" Fanpage.it - Lautaro polemico, l’incornata del Toro sul Pallone d’Oro: “Non sempre questi premi sono giusti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella vittoria di Empoli che ha permesso all'Inter di restare in scia al Napoli, ha ritrovato il gol ancheMartinez. L'argentino si è così preso il primato personale di essere lo straniero più prolifico nei 116 anni di storia nerazzurra e si è tolto un sassolino verso ild'Oro, dove è arrivato 7°: "Nongiusti"

Autore di un gol storico contro l’ Empoli, che lo ha reso il migliore marcatore straniero della storia dell’Inter, Lautaro Martinez ha commentato al termine della gara anche la classifica del Pallone ...

L'attaccante dell'Inter ha parlato dopo la vittoria per 3-0 a Empoli con doppietta di Frattesi e il suo sigillo finale: cosa ha detto ...

