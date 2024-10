Lanazione.it - La scrittrice Marta Lamalfa vince il Fiesole Narrativa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024- È lacalabresecon il romanzo L'isola dove volano le femmine (ed. Neti Pozza) la vincitrice dellXXXII edizione del PremioNarrattiva. Una storia avnte, che riporta alla luce un fatto realmente accaduto in un’Alicudi antica e magica, in cui realtà e sogno sfumano l’una nell’altro, che ha conquistato la giuria - presieduta da Franco Cesati - che ha scelto lei tra gli altri finalisti: Emanuele Aldrovandi con Il nostro grande niente, edito da Einaudi e Francesca Diotallevi con L’ultimo mago, edito da Neri Pozza. Durante la cerimonia, che si terrà sabato 16 novembre alle 16 al teatro di(Largo P. Farulli, 1) verranno consegnati anche tre riconoscimenti speciali che, come sempre, premiano artisti che si sono distinti per la capacità di diffondere cultura con uno sguardo diverso.