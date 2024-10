Ilgiorno.it - La Scala celebra i monumenti della danza

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – Allasi conclude la stagione di ballettindo duedel XX secolo: George Balanchine, con “Theme and Variations”, con una nuova veste firmata da Luisa Spinatelli, e Jerome Robbins, con due dei suoi più noti balletti, “Dances at a Gathering” e “The Concert”, entrambi su musiche di Chopin ed entrambi per la prima volta in scena al Piermarini (dall’8 al 20 novembre; ww.teatroalla.org). Ispirato al quarto movimento dalla Suite n. 3 in sol maggiore op. 55 di ?ajkovskij “Theme and Variations” è uno dei capolavori di Balanchine creato con l’intento “di evocare il grandioso periodo del balletto classico, che fiorì in Russia con l’aiutomusica di ?ajkovskij”. La scoperta per i milanesi saranno “Dances at a Gathering” di Jerome Robbins e “The Concert”, geniale e unico nel suo genere, ironico e brillante.