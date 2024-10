Thesocialpost.it - La nuova vita di Adriano: “Festini e partite di calcio nella favelas”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di talenti in Serie A ne sono passati tanti, c’è chi ha dato tanto e chi poteva dare di più., “l’imperatore” ex Roma e Inter, appartiene sicuramente alla seconda categoria. Potenzialmente uno degli attaccanti più forti di sempre, considerato addirittura da molti l’erede di Ronaldo il fenomeno, ma con un grande difetto: la mentalità e l’applicazione del campione. Gli ultimi video dell’ex attaccante rivelano unacompletamente diversa da quella vissuta sotto i riflettori. Oggi, l’ex campione della nazionale brasiliana sembra aver trovato una sua serenità nelle strade dellebrasiliane, tra amici, risate e gesti semplici. Le immagini lo mostrano rilassato, a piedi scalzi, con un bicchiere di birra, impegnato in una partita a domino su un tavolo improvvisato, circondato da persone del quartiere.