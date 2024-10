Quotidiano.net - La green economy futura e le nuove occupazioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La necessità di tutelare la salute del nostro pianeta ha comportato numerosi cambiamenti a livello economico, politico e sociale: inevitabilmente, l'impatto più significativo si è verificato sul mondo del lavoro, senza tuttavia sottovalutare il ruolo che ognuno di noi può mettere in atto quotidianamente. È proprio all'interno di questo contesto che è nato il concetto diJobs, da intendere come i nuovi lavori "verdi" del futuro finalizzati alla riconversione sostenibile delle imprese, della pubblica amministrazione e del settore economico in generale. Tra il 2019 e il 2023, ha stimato Unioncamere, la richiesta di tali professioni sul mercato è risultata in costante crescita.