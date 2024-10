Johnny Depp, ritorno a Hollywood in grande stile insieme a Penelope Cruz

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finalmentetorna a recitare in un film die ilè al fianco di un’attrice con cui ha condiviso già altre tre volte lo schermo. La star, reduce della Festa del cinema di Roma, reciterà al fianco di Penélopein ‘Day Drinker’, thriller d’azione che Marc Webb, regista di ‘Amazing Spider-Man’, dirigerà per Lionsgate: il film segna la quarta volta chelavorano, dopo ‘Blow’, ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’ e ‘Assassinio sull’Orient Express’. ‘Day Drinker’, spiega “TheReporter” che ha anticipato la notizia, segna il tentativo didi tornare adopo le numerose controversie sorte in seguito al suo divorzio dall’attrice Amber Heard.