.com - Jesina / Allo stadio Carotti l’addio a Sergio ‘Nicotina’ Trozzi

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) I funerali sabato 2 novembre alle ore 15. La camera ardente allestita presso la sala del Commiato David I.c.o.f. di Jesi in via Salvemini sarà disponibile alle visite dalle ore 16 di domani giovedì 31 ottobre JESI, 30 ottobre 2024 – Tanti i segnali di cordoglianze e tanti i ricordi in relazione al decesso di. (rileggi qui)./ Calcio leoncello in lutto: mortodettoIl mondo del calcio jesino in lutto perchèè stato davvero un personaggio testimone diretto di una parte della storia dellaalla mostra dei 90 anni dellacon alcuni giocatori della serie C allenata da Beniamoni Di Giascomo “Riposa in pace grande” – si legge sulla pagina facebook del Largo Europa – “il Largo Europa piange, Jesi piange. Ci mancherai sarai sempre ricordato con immenso affetto”.