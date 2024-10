Inzaghi sulle condizioni di Calhanoglu e Acerbi: "Da valutare per il Venezia" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simone Inzaghi, tecnico dell`Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 in casa dell`Empoli. Tra le altre domande, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simone, tecnico dell`Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 in casa dell`Empoli. Tra le altre domande,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulledi: "Da valutare per il Venezia"|Serie A;in conferenza: "? Fiducia ma non certezze. Lautaro meritava di ritrovare il gol";: “Ecco perché Mkhitaryan e regista. Sui recuperi di…”; Niente Juve per Calha,e C. Augusto: a sorpresa riecco Buchanan; Inter,out anche contro la Juventus. Marecupera un giocatore; Inter,perde: in dubbio per la Juve; Leggi >>>

Inzaghi sulle condizioni di Calhanoglu e Acerbi: "Da valutare per il Venezia"

(calciomercato.com)

Simone Inzaghi, tecnico dell`Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 in casa dell`Empoli. Tra le altre domande, è stato stimolato anche.

ANSIA per Calhanoglu e Acerbi: Inzaghi lancia l’allarme

(passioneinter.com)

L’ Inter è riuscita a trionfare in casa dell’ Empoli su un campo non facile e nonostante un paio di assenze pesanti che da un po’ di partite gravano sulla rosa nerazzurra. Calhanoglu e Acerbi, infatti ...

Inter, brutte notizie per Inzaghi: rientro ancora lontano per Acerbi e Calhanoglu

(sportpaper.it)

Archiviato il derby d’Italia contro la Juventus, terminato 4-4 a San Siro, ora l'Inter dovrà prepararsi al meglio per la complicata trasferta di Empoli, squadra rivelazione di questa prima parte del c ...

Infortuni Inter, ECCO quando tornano Acerbi e Calhanoglu

(passioneinter.com)

Si avvicina giorno dopo giorno il recupero degli infortunati in casa Inter. Se per Carlos Augusto se ne riparlerà solamente dopo la sosta di novembre, buona notizie da Appiano Gentile arrivano sul ...