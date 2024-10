Inter, è l’ora di Josep Martinez? Lo spagnolo vede l’esordio vicino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Josep Martinez. La stagione calcistica 2024/25 sta richiedendo grande impiego di rotazioni da parte degli allenatori, visto il calendario fitto di impegni e che si succedono a distanza di pochi giorni. Lo sa bene anche mister Simone Inzaghi, alle prese sia con le sfide di campionato che con quelle di Champions (e con gli infortuni). Il tecnico dell’Inter è pronto a mettere in atto un nuovo turnover, che potrebbe vedere l’esordio anche del portiere arrivato quest’estate: Josep Martinez. Josep Martinez: esordio tra Empoli e Venezia Proprio oggi, mercoledì 30 ottobre, l’Inter affronterà il suo turno infrasettimanale – valido per la decima giornata di Serie A – nella sfida contro l’Empoli. Poi sarà la volta del match casalingo contro il Venezia (questa domenica, 3 novembre). Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024). La stagione calcistica 2024/25 sta richiedendo grande impiego di rotazioni da parte degli allenatori, visto il calendario fitto di impegni e che si succedono a distanza di pochi giorni. Lo sa bene anche mister Simone Inzaghi, alle prese sia con le sfide di campionato che con quelle di Champions (e con gli infortuni). Il tecnico dell’è pronto a mettere in atto un nuovo turnover, che potrebbereanche del portiere arrivato quest’estate:: esordio tra Empoli e Venezia Proprio oggi, mercoledì 30 ottobre, l’affronterà il suo turno infrasettimanale – valido per la decima giornata di Serie A – nella sfida contro l’Empoli. Poi sarà la volta del match casalingo contro il Venezia (questa domenica, 3 novembre).

