Incidenti stradali scontro nel Napoletano | morta bimba di 5 anni

Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. L'incidente si è verificato poco prima dell'una di notte in via Armando Diaz e ha visto coinvolte due auto. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano

Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli

(fanpage.it)

Incidente stradale in via Montegrillo a Bacoli. Morto napoletano 43enne. Ferita una donna di 36 anni.

Perde il controllo della moto, 43enne morto sul colpo. Ferita la donna che era con lui: è accaduto nel Napoletano

(msn.com)

Incidente stradale mortale nel Napoletano. Questa notte un 43enne napoletano, in via Montegrillo, a Bacoli, mentre era in sella alla sua moto, insieme a una ...

Incidenti stradali a Napoli: telecamere nelle gallerie e più luci al corso Garibaldi

(ilmattino.it)

Troppi morti sulle strade di Napoli, 24 fino ad oggi; un numero impressionante di incidenti, 3.336 nei primi dieci mesi del 2024; centinaia di feriti, alcuni dei quali portano segni indelebili, come..

Ancora un grave incidente stradale a via Marina: a pochi metri da dove è morta una mamma

(napolitoday.it)

I due mezzi a due ruote si sono scontrati frontalmente terminando la loro corsa sull'asfalto. I giovani sono stati trasportati in ospedale nel pronto soccorso più vicino. L'incidente è avvenuto ...