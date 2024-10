Il Washington Post non sostiene Harris: la scelta di Jeff Bezos tutela il giornale o i propri affari? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jeff Bezos ha deciso che il giornale di sua proprietà, The Washington Post, non darà più endorsement presidenziali, interrompendo una tradizione che andava avanti da decenni. Questo da subito, bloccando l’editoriale già pronto a sostegno della candidata democratica Kamala Harris. Analizzando la storia del Washington Post e alcune notizie recenti relative al candidato opPosto alla Harris, Donald Trump, le motivazioni di una decisione del genere possono essere tre: gli endorsement ai candidati fanno perdere la fiducia dei lettori; Kamala Harris non convince il WP come candidata alla presidenza degli Stati Uniti; Bezos vuole tutelare i suoi rapporti personali con Trump, temendo ripercussioni suoi suoi affari in caso di vittoria del tycoon. Analizziamole insieme per farci un’opinione. Ilfattoquotidiano.it - Il Washington Post non sostiene Harris: la scelta di Jeff Bezos tutela il giornale o i propri affari? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha deciso che ildi suaetà, The, non darà più endorsement presidenziali, interrompendo una tradizione che andava avanti da decenni. Questo da subito, bloccando l’editoriale già pronto a sostegno della candidata democratica Kamala. Analizzando la storia dele alcune notizie recenti relative al candidato opo alla, Donald Trump, le motivazioni di una decisione del genere possono essere tre: gli endorsement ai candidati fanno perdere la fiducia dei lettori; Kamalanon convince il WP come candidata alla presidenza degli Stati Uniti;vuolere i suoi rapporti personali con Trump, temendo ripercussioni suoi suoiin caso di vittoria del tycoon. Analizziamole insieme per farci un’opinione.

A non supportare la Harris non è la redazione del WP. È Jeff Bezos. Metterci la faccia lo mette in chiaro. L'opinione di Marco Venturini ...

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, in un raro editoriale pubblicato lunedì sera ha difeso la decisione del giornale americano di non sostenere alcun candidato presi ...

“La decisione del Washington Post di non fare un endorsement nella campagna presidenziale è un grosso sbaglio”. Queste parole fanno parte di un comunicato firmato da 13 editorialisti del Post che incl ...

Più di 200.000 persone hanno disdetto l'abbonamento al Washington Post da quando il quotidiano ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana di non ...