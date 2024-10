Il Calcio Napoli non si può più nascondere: Milan Napoli 0-2 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Calcio Napoli. Partita sempre sotto controllo: Lukaku e Kvaratskhelia sbancano San Siro. Era la prima prova verità; era la prima contro la Lega Lombarda in dieci giorni; era il primo vero tentativo di andare in fuga relegando una delle avversarie, il Milan ad una considerevole distanza. Ed il Calcio Napoli di conte non ha deluso, 2anews.it - Il Calcio Napoli non si può più nascondere: Milan Napoli 0-2 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024). Partita sempre sotto controllo: Lukaku e Kvaratskhelia sbancano San Siro. Era la prima prova verità; era la prima contro la Lega Lombarda in dieci giorni; era il primo vero tentativo di andare in fuga relegando una delle avversarie, ilad una considerevole distanza. Ed ildi conte non ha deluso,

Il Napoli non si ferma più: Lukaku e compagni stendono anche il Como

Rigore confermato dopo la revisione dal Var, dal dischetto si presenta Romelu Lukaku che non ... calciando però centralmente tra le braccia di Audero. Risultato messo al sicuro all’86 dal ...

Napoli, Conte pensa al Lecce: «Non sarà mai una partita come tutte le altre. Il rinnovo di Kvara? Mi auguro si trovi un accordo»

Non mi compete entrare nelle cifre. Le parti stanno dialogando, mi auguro si possa trovare un accordo. Ma nel calcio tutto può succedere, Khvicha comunque deve stare concentrato proprio come sta ...

"Napoli non da Scudetto", poi Conte si 'tradisce': "Con la Juve scontro diretto"

Sta lavorando, stiamo cercando di fargli fare carichi superiori alla media perché è arrivato in condizioni non ottimali visto che era fuori rosa e si allenava con i ragazzi però può spostare ...

Napoli, Conte ammonisce: “In città mi chiedono lo scudetto, ma le vittorie si costruiscono nel tempo”

(msn.com)

CASTEL VOLTURNO - La sosta del campionato per Antonio Conte è durata anche troppo. "Per fortuna torniamo a giocare, ho percepito intorno a noi una esaltazione esagerata ed è un bene che si torni in ca ...