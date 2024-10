.com - ‘I Love Lego’, la mostra degli iconici mattoncini a Messina

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A partire da oggi, il Teatro Vittorio Emanuele diospita ILego, unaimperdibile che incanterà grandi e piccoli fino al 27 aprile. L’evento, patrocinato e organizzato dal Comune die dal Teatro Vittorio Emanuele, è promosso da Piuma in collaborazione con Arthemisia. L’esposizione, straordinaria nel suo genere, presenta incredibili novità e include opere realizzate dai più grandi collezionisti e costruttori Lego d’Europa. In questo mondo in miniatura, i visitatori potranno ammirare sei grandiosi diorami costruiti con centinaia di migliaia di. Le scene sono ispirate a mondi immaginari e storici, con ricostruzioni incredibilmente dettagliate che spaziano dai Caraibi, popolati da pirati, ai paesaggi della Seconda Guerra Mondiale. Non mancano riproduzioni di quartieri urbani, stazioni ferroviarie, aree naturali e scenari spaziali sul suolo lunare.