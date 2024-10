I fiumi? Citofonare Antani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ma questi benedetti fiumi chi li deve gestire? Dopo l'ennesima alluvione, Il Carlino ha provato a fare chiarezza e ha ottenuto le seguenti risposte (si badi bene, tutte incredibilmente veritiere). La regione dice: ''La difesa del suolo è competenza dello Stato. All'autorità di distretto del bacino del Po, emanazione dello Stato, compete la pianificazione. Alla Regione compete la programmazione e la realizzazione degli interventi attraverso Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e i consorzi di bonifica per i canali di loro competenza . Ai Comuni spetta la parte delle reti ricomprese nel servizio idrico integrato''. Vi siete già persi? Non è mica finita qui. Il Consorzio della bonifica renana dice: ''La gestione delle acque naturali di superficie, fiumi, torrenti e rii, è materia di esclusiva competenza della Regione Emilia-Romagna. Ilrestodelcarlino.it - I fiumi? Citofonare Antani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ma questi benedettichi li deve gestire? Dopo l'ennesima alluvione, Il Carlino ha provato a fare chiarezza e ha ottenuto le seguenti risposte (si badi bene, tutte incredibilmente veritiere). La regione dice: ''La difesa del suolo è competenza dello Stato. All'autorità di distretto del bacino del Po, emanazione dello Stato, compete la pianificazione. Alla Regione compete la programmazione e la realizzazione degli interventi attraverso Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) e i consorzi di bonifica per i canali di loro competenza . Ai Comuni spetta la parte delle reti ricomprese nel servizio idrico integrato''. Vi siete già persi? Non è mica finita qui. Il Consorzio della bonifica renana dice: ''La gestione delle acque naturali di superficie,, torrenti e rii, è materia di esclusiva competenza della Regione Emilia-Romagna.

