Guida Michelin 2025, in anteprima i Bib Gourmand. C’è anche un ristorante di Lucca (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – I fantastici 16! Tanti sono i nuovi Bib Gourmand per la Guida Michelin Italia 2025. Nell’elenco la Toscana, dove già 25 ristoranti possono vantare il titolo, primeggia con l’Antica Locanda di Sesto a Ponte a Moriano (Lucca). L’elenco fornito in anteprima dalla Guida è letteralmente da leccarsi i baffi, ma bisognerà attendere il 5 novembre per la rivelazione ufficiale dei nuovi Bib Gourmand. La settantesima edizione della Michelin Guide Ceremony Italy si terrà il 5 novembre al Teatro Pavarotti-Freni di Modena. Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menù completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lanazione.it - Guida Michelin 2025, in anteprima i Bib Gourmand. C’è anche un ristorante di Lucca Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – I fantastici 16! Tanti sono i nuovi Bibper laItalia. Nell’elenco la Toscana, dove già 25 ristoranti possono vantare il titolo, primeggia con l’Antica Locanda di Sesto a Ponte a Moriano (). L’elenco fornito indallaè letteralmente da leccarsi i baffi, ma bisognerà attendere il 5 novembre per la rivelazione ufficiale dei nuovi Bib. La settantesima edizione dellaGuide Ceremony Italy si terrà il 5 novembre al Teatro Pavarotti-Freni di Modena. Il Bib, ovvero la faccia sorridente dell’Ominoche si lecca i baffi, è il pittogramma che indica unche propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menù completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

