Formazioni ufficiali Newcastle-Chelsea Carabao Cup 2024 2025

Le Formazioni ufficiali di Newcastle-Chelsea, partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2024/2025. In scena quello che di fatto è il rematch del testa a testa che si è giocato pochi giorni fa in Premier League, in cui a prevalere sono stati gli uomini di Enzo Maresca per 2-1 a Stamford Bridge. Ora, questo cambio di campo in cui saranno i bianconeri a cercare la rivincita, dopo che nel terzo turno era arrivata una vittoria di misura contro il Wimbledon. I Blues, invece, avevano superato senza problemi l'ostacolo Barrow. Di seguito le scelte degli allenatori. Newcastle (4-3-3): Pope; Hall, Krafth, Schar, Kelly; Longstaff, Willock, Tonali; Gordon, Isak, Joelinton. Allenatore: Howe Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Disasi, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Dewsbury-Hall, Veiga, Fernandez; Felix, Nkunku, Mudryk.

Newcastle-Chelsea è un match del quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, formazioni e pronostico.

Al St. James Park di Newcastle si gioca il match valido per gli ottavi di finale di EFL Cup tra Newcastle e Chelsea. In caso di parità nei 90' ci sarà il replay. Scopriamo insieme come arrivano a ...

Chelsea Newcastle, le formazioni ufficiali: l’ex Milan Tonali conquista la titolarità. Le ultimissime sul mondo rossonero Alle 15:00 andrà in scena a Stamford Bridge il big match di Premier League tra ...