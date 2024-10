Fonseca: «Nessuno vince il campionato con 9 partite, nessuno perdere il campionato con 9 partite» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita persa col Napoli Le parole di Fonseca L’approccio vi ha condizionato perché dopo pochi minuti avete fatto due errori gravi «Devo dire che sono sempre io il responsabile per quello he succede in campo e prendo con serenità questa responsabilità. Facciamo errori e ovviamente non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo 5 minuti, ma se vogliamo guardare il risultato noi non abbiamo concretizzato le occasione che abbiamo avuto. Se vogliamo guardare la partita devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto propositivo, abbiamo reato occasioni che non è facile contro una squadra come il Napoli che si abbassa per difendere. Ilnapolista.it - Fonseca: «Nessuno vince il campionato con 9 partite, nessuno perdere il campionato con 9 partite» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico del Milan, Paulo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita persa col Napoli Le parole diL’approccio vi ha condizionato perché dopo pochi minuti avete fatto due errori gravi «Devo dire che sono sempre io il responsabile per quello he succede in campo e prendo con serenità questa responsabilità. Facciamo errori e ovviamente non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo 5 minuti, ma se vogliamo guardare il risultato noi non abbiamo concretizzato le occasione che abbiamo avuto. Se vogliamo guardare la partita devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto propositivo, abbiamo reato occasioni che non è facile contro una squadra come il Napoli che si abbassa per difendere.

