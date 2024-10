Ferrara: «Conte? Adesso gli metteranno gli occhi addosso ma lui sa gestire queste situazioni» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel post partita di Milan-Napoli, con la squadra di Conte che ha battuto i rossoneri si discute sul match negli studi di Dazn Casini: «Siamo molto soddisfatti di aver avvicinato i tifosi con la messa in chiaro». Volontà di innovare per spettacolizzare le partite «Abbiamo fatto diverse proposte ma se parliamo di regole la competenze è della fifa. Si discute molto del Var a chiamata che è tornato attuale, ma dietro a innovazioni di questo tipo ci sono complessità organizzative non indifferenti» Conte non può più nascondersi. Ciro Ferrara: «Eh no, anche questa prestazione, anche il fatto di aver fatto questo tipo di partita lo pone primo in classifica e si cerca sempre di disturbare chi sta davanti. Credo che la forza di Antonio sia la capacità di gestire queste situazioni, Adesso sa che tutti gli metteranno gli occhi addosso». Ilnapolista.it - Ferrara: «Conte? Adesso gli metteranno gli occhi addosso ma lui sa gestire queste situazioni» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel post partita di Milan-Napoli, con la squadra diche ha battuto i rossoneri si discute sul match negli studi di Dazn Casini: «Siamo molto soddisfatti di aver avvicinato i tifosi con la messa in chiaro». Volontà di innovare per spettacolizzare le partite «Abbiamo fatto diverse proposte ma se parliamo di regole la competenze è della fifa. Si discute molto del Var a chiamata che è tornato attuale, ma dietro a innovazioni di questo tipo ci sono complessità organizzative non indifferenti»non può più nascondersi. Ciro: «Eh no, anche questa prestazione, anche il fatto di aver fatto questo tipo di partita lo pone primo in classifica e si cerca sempre di disturbare chi sta davanti. Credo che la forza di Antonio sia la capacità disa che tutti gligli».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Conte sempre più vicino al Napoli, rivivi la diretta; Leggi >>>

Conte avanti tutta, nonostante Grillo e Renzi

(msn.com)

La sconfitta del centrosinistra in Liguria per una manciata di voti non frena l'ex premier che tira dritto sulla Costituente M5s ...

Ferrara: "Conte? Ha convinto Lukaku e Di Lorenzo-Kvara a restare! Ecco il suo obiettivo col Napoli quest'anno"

(msn.com)

E il suo primo regalo, adesso che Conte è a Napoli, la città di Ciro Ferrara, è stato un libro «sui proverbi napoletani». La consegna dall'ex campione azzurro, opinionista di Dazn, davanti ...

Ferrara: “Kvaratskhelia è tornato, ma non facciamo paragoni con Maradona”

(informazione.it)

Tra i temi affrontati, Ferrara ha voluto mettere un freno ai paragoni tra Khvicha ... (Tiscali) La cura Conte sta funzionando alla grande. Il Napoli dopo sei giornate si è preso la vetta della ...

Previsioni Meteo Ferrara Centro Oggi

(3bmeteo.com)

A Ferrara Centro oggi molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura ...