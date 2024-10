Quifinanza.it - Ex Ilva, incontro tra sindacati e governo sul futuro: servono certezze sugli investitori

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Palazzo Chigi l’tra imetalmeccanici e ilper parlare di Acciaierie d’Italia, l’ex. Al centro delle discussioni la salvaguardia degli impianti e la tutela della salute dei lavoratori, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono anche all’esecutivosuldell’azienda in merito alla presenza pubblica garantita all’interno della nuova società che andrà a costituirsi e al mantenimento della produzione di acciaio in Italia. Le voci sindacali lamentano un piano di risanamento a rilento e senza la giusta fornitura di informazioni in merito agli. L’sull’exCosì come si apprende, sono diversi i soggetti governativi e sindacali che hanno preso parte all’