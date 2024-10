Empoli-Inter, esterni fondamentali! Il punto di forza di D’Aversa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter è il match che si disputerà oggi alle 18.30 al Carlo Castellani. I nerazzurri si troveranno di fronte ad un impegno difficile, Roberto D’Aversa ha un punto di forza tatticamente e gli esterni saranno fondamentali. TATTICA – Empoli–Inter è il match di oggi pomeriggio, che si giocherà alle ore 18.30. La partita non è delle più semplici per i nerazzurri, soprattutto se si pensa al punto di forza che Roberto D’Aversa ha portato ai toscani. La squadra che ospiterà l’Inter è una delle migliori sul piano difensivo: appena sei gol subiti nelle nove partite disputate sino ad ora. Solo Napoli e Juventus con cinque reti subite hanno fatto meglio. La questione è tattica e Simone Inzaghi dovrà adottare una soluzione per superare il muro dell’Empoli. Empoli-Inter, il punto di forza dei toscani! punto DI forza – Roberto D’Aversa ha trasformato l’Empoli in un fortino. Inter-news.it - Empoli-Inter, esterni fondamentali! Il punto di forza di D’Aversa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è il match che si disputerà oggi alle 18.30 al Carlo Castellani. I nerazzurri si troveranno di fronte ad un impegno difficile, Robertoha unditatticamente e glisaranno. TATTICA –è il match di oggi pomeriggio, che si giocherà alle ore 18.30. La partita non è delle più semplici per i nerazzurri, soprattutto se si pensa aldiche Robertoha portato ai toscani. La squadra che ospiterà l’è una delle migliori sul piano difensivo: appena sei gol subiti nelle nove partite disputate sino ad ora. Solo Napoli e Juventus con cinque reti subite hanno fatto meglio. La questione è tattica e Simone Inzaghi dovrà adottare una soluzione per superare il muro dell’, ildidei toscani!DI– Robertoha trasformato l’in un fortino.

Empoli-Inter, esterni fondamentali! Il punto di forza di D’Aversa

In Empoli-Inter saranno fondamentali gli esterni di Simone Inzaghi. Roberto D'Aversa e i suoi hanno mostrato un punto di forza.

Empoli-Inter, cambio a centrocampo per Inzaghi

Le ultime di formazione verso Empoli-Inter. Inzaghi opta per Barella come mediano davanti alla difesa al posto di Zielinski. Chance per Frattesi.

Empoli-Inter, Inzaghi lancia Taremi: probabili formazioni e dove vederla

Al Castellani Inzaghi cerca di tenere il passo Scudetto dopo il pari con la Juve, chance per Taremi per far riposare Lautaro. D’Aversa con Colombo in avanti ...

Inter, Inzaghi cambia contro l’Empoli: le novità post Juventus

L'Inter sfiderà l'Empoli per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: le novità in vista del match ...