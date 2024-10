Inter-news.it - Empoli-Inter 0-3, Frattesi show! Riecco anche Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-3, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Castellani dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. RISULTATO SBLOCCATO – Nella ripresa l’ non si lascia scappare il vantaggio di giocare in superiorità numerica e bastano soltanto cinque minuti per sbloccare finalmente il risultato. Palla dalla sinistra che va verso il fondo, Darmian la tiene in campo appoggiandola dietro di testa, con che raccoglie e – complice una deviazione – trova una traiettoria stranissima che inganna Vasquez, il quale può solo guardare la sfera depositarsi all’incrocio dei pali per lo 0-1. Al 57? è Thuram a provarci: cross con il contagiri di Darmian, il francese ci arriva di testa ma la palla finisce di poco a lato. Poco male: per il raddoppio bisogna attendere soltanto altri dieci minuti.