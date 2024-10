Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk “ha comprato un compound per gli 11 figli e offerto sperma ai suoi amici”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È il miliardario che ha donato di più per la campagna di Donald Trump. Ossessionato dal declino della natalità, su X invita i follower a fara più non posso seguendo il suo esempio. Perchédine ha undici, in gran parte nati da fecondazione assistita – per lui un modo più efficiente di procreare “perché dà ai genitori il controllo sul processo” – e da madri surrogate. Per la sua famiglia il proprietario di Tesla hain segreto unda 35 milioni di dollari, proprio per far convivere in Texas imoltie almeno due delle loro mamme. Lui non vivrebbe con loro, ma a dieci minuti di distanza. E il grande sostenitore del tycoon haloade conoscenti in nome di una crociata contro il collasso democratico dell’Occidente.