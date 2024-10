È scontro sulla statua di Giulio Cesare. Il Comune a Renzi (FdI): "Restauro a rilento. Ma che non diventi una battaglia politica" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È trascorso un anno dalla consegna della statua di Giulio Cesare, in precedenza collocata in piazza Tre Martiri, a una ditta di Parma incaricata del Restauro dell’opera. Durante il consiglio comunale del 28 ottobre, il consigliere di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi “batte cassa” e chiede Riminitoday.it - È scontro sulla statua di Giulio Cesare. Il Comune a Renzi (FdI): "Restauro a rilento. Ma che non diventi una battaglia politica" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È trascorso un anno dalla consegna delladi, in precedenza collocata in piazza Tre Martiri, a una ditta di Parma incaricata deldell’opera. Durante il consiglio comunale del 28 ottobre, il consigliere di Fratelli d’Italia Gioenzo“batte cassa” e chiede

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: È scontro sulla statua di Giulio Cesare. Il Comune a Renzi (FdI): "Restauro a rilento. Ma che non diventi una battaglia politica"; Statua di Giulio Cesare, novità sul restauro: ma è scontro sulla collocazione; Spaccio nei pressi del lungomare: fermato con 30 dosi di cocaina; Novara, torna al suo posto la statua della "Testa di cavallo" distrutta in un incidente; Distrutta nella notte la "testa di cavallo" acquistata dal comune di Novara; La storia della statua di Cesare, che dopo 74 anni potrebbe tornare in piazza Tre Martiri; Leggi >>>

Storia della statua di Giulio Cesare ai Fori Imperiali, realizzata a Napoli nella fonderia Laganà

(fanpage.it)

La storica statua di bronzo di Giulio Cesare a Roma, collocata nei Fori Imperiali e fotografata da migliaia di turisti ogni giorno, è rigorosamente "made in Napoli": è stata infatti realizzata ...

Cesare, Giulio – Biografia

(skuola.net)

Si diceva che la famiglia venisse da Alba longa e che un lontano antenato Proculo Giulio fosse stato amico di Romolo. Quando Cesare nacque la gens Iulia non era ricca tanto che la casa di famiglia ...

Giulio Cesare - La congiura

(skuola.net)

Giulio Cesare, rientrato nella capitale dell’ Impero dopo aver sottomesso la Gallia ed altri territori, era riuscito a concentrare su di sé tutti i poteri del governo. Di fatto era diventato un ...

Gaio Giulio Cesare: opere e pensiero politico

(studenti.it)

Video scontro sulla Video scontro sulla

Opere e pensiero politico di Gaio Giulio Cesare ... inseguì Pompeo in Oriente. Lo scontro decisivo avvenne a Farsalo in Tessaglia nell'agosto del 48, quando Cesare ebbe ragione dell'esercito ...