Droga, in casa nascondeva cocaina per confezionare centinaia di dosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato una donna gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, nella serata di venerdì 25 ottobre, personale della Squadra mobile di Arezzo sul territorio per servizi di osservazione, ha proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida una giovane donna che procedeva sulla strada in maniera irregolare. La stessa, durante le fasi del controllo, manifestava sin da subito evidenti segni di nervosismo e reticenza al controllo. In considerazione di ciò veniva sottoposta a perquisizione personale e domiciliare. Lanazione.it - Droga, in casa nascondeva cocaina per confezionare centinaia di dosi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato una donna gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, nella serata di venerdì 25 ottobre, personale della Squadra mobile di Arezzo sul territorio per servizi di osservazione, ha proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida una giovane donna che procedeva sulla strada in maniera irregolare. La stessa, durante le fasi del controllo, manifestava sin da subito evidenti segni di nervosismo e reticenza al controllo. In considerazione di ciò veniva sottoposta a perquisizione personale e domiciliare.

