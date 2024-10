Doveva operarsi alla prostata, gli amputano il braccio: “La sua vita è devastata” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Aveva una vita attiva, si occupava dei nipotini che accompagnava e riprendeva a scuola, ora la sua vita è devastata ed è in attesa della protesi”. Le parole sono dell’avvocata Roberta Minotti. Il soggetto da lei assistito è il paziente di 69 anni della Brianza che, a causa di un presunto errore medico, ha subito l’amputazione dell’avambraccio e ha denunciato i medici per lesioni colpose gravissime. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio in alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano. La causa dell’amputazione sembra attribuibile a una dissecazione dell’aorta occorsa nella fase preparatoria ad un intervento alla prostata che gli ha causato un’ischemia e, successivamente, una necrosi della mano. Ilgiorno.it - Doveva operarsi alla prostata, gli amputano il braccio: “La sua vita è devastata” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Aveva unaattiva, si occupava dei nipotini che accompagnava e riprendeva a scuola, ora la suaed è in attesa della protesi”. Le parole sono dell’avvocata Roberta Minotti. Il soggetto da lei assistito è il paziente di 69 anni della Brianza che, a causa di un presunto errore medico, ha subito l’amputazione dell’avame ha denunciato i medici per lesioni colpose gravissime. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio inclinica San Carlo di Paderno Dugnano. La causa dell’amputazione sembra attribuibile a una dissecazione dell’aorta occorsa nella fase preparatoria ad un interventoche gli ha causato un’ischemia e, successivamente, una necrosi della mano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, gli amputano il braccio: “La sua vita è devastata”; Paderno Dugnano,essere operato per un tumorema gli amputano l'avambraccio destro: «Errore medico; Deveper un tumorea Paderno Dugnano, ma i medici sbagliano e gli amputano un braccio;farsi operare per un cancro, gli ambutano un braccio dopo l'anestesia; Devesi ritrova con un avambraccio amputato; Paderno Dugnano,essere operato per un tumore: gli amputano l’avambraccio destro; Leggi >>>

Deve operarsi alla prostata si ritrova con un avambraccio amputato

(ilgiorno.it)

Doveva operarsi per un tumore alla prostata, a causa dell’anestesia gli hanno amputato l’avambraccio destro. È quanto riferito in un esposto alla Procura di Monza da un 69enne di Seveso, che ha denunc ...

Paderno Dugnano, doveva essere operato per un tumore alla prostata: gli amputano l’avambraccio destro

(msn.com)

In un esposto alla Procura di Monza da un 69enne di Seveso, che ha denunciato per lesioni colpose gravissime l’anestesista ed eventuali altri medici della clinica ...

Doveva essere ricoverato per un tumore: avambraccio amputato dopo l’anestesia, denuncia i medici

(msn.com)

Un 69enne di Seveso (Monza e Brianza) doveva sottoporsi a un intervento per debellare il tumore alla prostata nella clinica San Carlo a Paderno Dugnano, lo scorso 8 luglio: dopo l’anestesia, avrebbe a ...

Va in ospedale per operarsi alla prostata ma dopo l’anestesia gli amputano l’avambraccio

(blitzquotidiano.it)

Un uomo di 69 anni, si è visto amputare l’avambraccio destro a causa di complicazioni emerse durante un intervento per tumore alla prostata.