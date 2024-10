Delitto Pierina: "Sono io l'uomo della telecamera". Perché Dassilva potrebbe essere scarcerato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il vicino continua a ribadire di essere lui l’uomo inquadrato dalle telecamere la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli Ilgiornale.it - Delitto Pierina: "Sono io l'uomo della telecamera". Perché Dassilva potrebbe essere scarcerato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il vicino continua a ribadire dilui l’inquadrato dalle telecamere la sera dell’omicidio diPaganelli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Caso Pierina, la prova regina in bilico. Il vicino: sono io la persona nel video; Delitto Pierina: "Sono io l'uomo della telecamera". Perché Dassilva potrebbe essere scarcerato; Omicidio Pierina, vacilla la prova regina che incastra Dassilva, il vicino: "Quello del video sono io"; Rimini. Omicidio Pierina, il vicino alla tv: «Sono io l’uomo nella telecamera»; Delitto Pierina, il vicino si riconosce nel video: “Sono io al mille per mille”; Omicidio Paganelli, il vicino di casa di Dassilva: "Non sono io nel video"; Leggi >>>

Caso Pierina, la prova regina in bilico. Il vicino: sono io la persona nel video

(ilrestodelcarlino.it)

L’uomo che secondo la difesa di Dassilva sarebbe la persona ripresa dalla telecamera della farmacia la sera del delitto torna a riconoscersi nel filmato. Gli avvocati dell’unico indagato si sono recat ...

Rimini. Omicidio Pierina, il vicino alla tv: «Sono io l’uomo nella telecamera»

(corriereromagna.it)

«Sono io l’uomo della cam3 la sera dell’omicidio». Lo sostiene il vicino di casa di Louis Dassilva che in televisione dice «l’ho detto anche alla ...

Omicidio Pierina, il vicino: “Sono io l’uomo nel video”

(altarimini.it)

Il giudice ha ordinato un incidente probatorio per chiarire definitivamente l’identità della persona ripresa ...

Omicidio di Pierina, i video dell’interrogatorio di Dassilva e la freddezza su Manuela

(msn.com)

Le immagini sono state anticipate venerdì dalla trasmissione 'Quarto Grado'. Cristallizzano la versione del 34enne sul giorno del ritrovamento del cadavere della pensionata uccisa a Rimini ...