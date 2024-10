Inter-news.it - D’Aversa: «Empoli e Inter in equilibrio prima del rosso. Espulsione giusta!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Robertosi è espresso nel post-partita di, terminata 0-3. Il tecnico italiano ha sottolineato come la gara sia stata indel. LA SFIDA – Robertoha parlato al termine di, match conclusosi 0-3: «Per 30 minuti siamo stati in, poi la partita è diventata dura dopo il. Sono rimasto con una linea difensiva a 4, preferendo non cambiare alcun uomo. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che le prossime partite siano più semplici di quelle fatte finora. Il Como non può essere considerato come una squadra piccola, considerando quanto ha investito. Bisogna rispettare l’avversario pur essendo consapevoli di quanto fatto finora».