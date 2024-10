Tvplay.it - Conte ‘rovina’ Inzaghi, caos prima di Empoli-Inter: la decisione del tecnico è netta

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’vuole riscattarsi subito dopo il pari con la Juventus. L’obiettivo è battere l’marovina i piani di. L’vuole rilanciarsi subito, dopo il pareggio contro la Juventus accolto nell’ambiente al pari di una sconfitta. IlSimonenelle scorse ore ha tenuto a rapporto la squadra, evidenziando gli errori commessi sia in fase realizzativa che in quella difensiva. I due punti persi rischiano di pesare molto nella lotta per lo scudetto: ecco perché oggi, nel match delle ore 18.30 ad, l’allenatore si aspetta ben altra prestazione da parte dei suoi giocatori.di: ladel+ TvPlay.it (LaPresse)Il Napoli, impostosi sul Milan ieri grazie alla reti siglate da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, continua infatti a correre e a macinare risultati positivi.