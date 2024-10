Conte non si ferma: Napoli subito in campo in vista dell’Atalanta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli azzurri tornano a Castel Volturno dopo il successo di San Siro: obiettivo lunch match col Gasp Nemmeno il tempo di godersi il trionfo sul Milan. Il Napoli di Antonio Conte è già proiettato verso la prossima sfida: otto giorni di fuoco che hanno visto gli azzurri affrontare prima il Lecce, poi i rossoneri e ora l’Atalanta. La squadra è rientrata nella notte da San Siro, ma il tecnico salentino non concede pause: questa mattina tutti in campo a Castel Volturno per iniziare a preparare il lunch match di domenica contro la Dea di Gasperini. Un tour de force che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale degli azzurri. Dal Milan all’Inter (in programma il 10 novembre), passando per l’Atalanta: tre scontri diretti che diranno molto sulle reali ambizioni del Napoli di Conte. Il Maradona si prepara ad accogliere la squadra di Gasperini domenica alle 12:30. Napolipiu.com - Conte non si ferma: Napoli subito in campo in vista dell’Atalanta Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli azzurri tornano a Castel Volturno dopo il successo di San Siro: obiettivo lunch match col Gasp Nemmeno il tempo di godersi il trionfo sul Milan. Ildi Antonioè già proiettato verso la prossima sfida: otto giorni di fuoco che hanno visto gli azzurri affrontare prima il Lecce, poi i rossoneri e ora l’Atalanta. La squadra è rientrata nella notte da San Siro, ma il tecnico salentino non concede pause: questa mattina tutti ina Castel Volturno per iniziare a preparare il lunch match di domenica contro la Dea di Gasperini. Un tour de force che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale degli azzurri. Dal Milan all’Inter (in programma il 10 novembre), passando per l’Atalanta: tre scontri diretti che diranno molto sulle reali ambizioni deldi. Il Maradona si prepara ad accogliere la squadra di Gasperini domenica alle 12:30.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Napoli non si ferma nemmeno a San Siro. Conte gongola: "E' qualcosa di incredibile"; Il Napoli non si ferma più, 2 a 0 al Milan a San Siro; Al partito di Conte si è sgonfiato il populismo (di A. Raimo); Kvara-Lukaku, capolavoro di Conte. Rom segna più di Osimhen, il georgiano non si ferma mai; Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa; Milan-Napoli 0-2, le PAGELLE della partita di Serie A; Leggi >>>

Il Napoli non si ferma più: 2-0 al Milan, Conte tenta la fuga

(msn.com)

Il Napoli non si ferma più e sbanca San Siro. Gli azzurri si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata di campionato, a trascinare la squadra.

Il Napoli non si ferma più, 2 a 0 al Milan a San Siro

(msn.com)

Scatto-scudetto del Napoli, il Milan si arrende Il Napoli targato Antonio Conte non si ferma più e anche il Milan - a San Siro - è costretto ad arrendersi alla verve sportiva e le capacità atletiche e ...

Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa

(msn.com)

Milan-Napoli 0-1 RETI: 5' pt Lukaku, 43' pt Kvaratskhelia. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano 5.5; Fofana 5, Musah 5; Chukwueze 6, Loftu ...

Milan-Napoli: Conte svela il vero obiettivo, spunta il tweet di ADL. Ma Fonseca crede ancora nello Scudetto

(sport.virgilio.it)

Il Napoli batte 2-0 il Milan e blinda la vetta. Conte: Noi favoriti? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Fonseca recrimina per le chance sprecate.