Davidemaggio.it - Clayton Norcross fa ‘a pezzi’ uno dei suoi denti al Grande Fratello

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le trasmissioni italiane non portano ‘fortuna’ ai concorrenti americani. Analogamente a quanto accaduto qualche giorno fa ad Alan Friedman a Ballando con le Stelle, asi è rotto un dente al. Un momento che è stato immortalato dalle telecamere del reality. Il ‘fattaccio’ si è verificato nel corso di un dialogo con Helena Prestess, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia. Mentre era intento a masticare,ha improvvisamente fatto una smorfia di dolore e si è messo alcune dita in bocca, finché non ha tirato fuori alcuni pezzetti del suo dente. “C*zzo, c*zzo” ha così esclamato, mentre gli altri si rendevano conto di quello che era successo. Ti si è rotto un dente. Devi andare dal medico subitoha quindi detto Iago, preoccupato per il coinquilino, a differenza di Helena che sghignazzava (“Oh my God“).