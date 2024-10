Sport.quotidiano.net - Ciclismo, una serata speciale ricordando Giovanni Iannelli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poggio a Caiano, 30 ottobre 2024 - Unaal Circolo Mestolo D’Oro di Poggio a Caiano, per festeggiare la fine della stagione ciclistica,il giovane pratese morto nell’ottobre 2019 in occasione di una gara ciclistica in Piemonte. Il merito va a chi l’ha promossa, Franco e Francesco Chiuchiolo dirigenti di riferimento del C.F.F. Seanese con la collaborazione di Carlo, padre di, che hanno voluto mettere in risalto la sensibilità dimostrata da Andrea Biancalani. Atleta toscano di Empoli, già amico e compagno di squadra di, Andrea ha voluto dedicare la sua prima vittoria nei dilettanti ottenuta a fine stagione nell’89^ Targa Libero Ferrario in Lombardia all’amico morto 5 anni fa.