Ceccano Fondi Pnrr e appalti | inchiesta The good lobby al via gli interrogatori di garanzia

Ceccano – Primo giro di interrogatori per quanto riguarda l'inchiesta "The good lobby" che la scorsa settimana ha portato al terremoto politico nel comune Ceccano. Ora a regnare è il silenzio. Tace l'ex sindaco Roberto Caligiore, il primo a comparire martedì mattina per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Frosinone Ida Logoluso

Ceccano, dimissioni in massa: cade l'amministrazione

Firmato un documento davanti al notaio, sottoscritto da due terzi della maggioranza di centrodestra e da alcuni esponenti dell'opposizione. Proseguono le indagini per corruzione sui fondi Pnrr ...

“Tangenti sugli appalti del Pnrr e l’accoglienza dei migranti”: arrestati il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore (FdI) e altre 9 persone

Un sistema con cui pilotare gli appalti del Comune di Ceccano in cambio di tangenti. Funzionava così, nel paese vicino a Frosinone, secondo l’ipotesi formulata dall’ufficio romano della Procura Europe ...

Corruzione per gli appalti, il sistema Ceccano con le fatture-tangenti. A casa del sindaco Caligiore trovati 18mila euro

Gli appalti del Comune assegnati sempre allo stesso imprenditore o a suoi prestanome in cambio di tangenti pagate e ripulite attraverso un sistema di fatturazioni a società fittizie con ...

Appalti Pnrr e accoglienza migranti, arresti e sequestri. In carcere il sindaco di Ceccano

L'inchiesta rappresenta uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea (Eppo) sul reato di corruzione legato ...