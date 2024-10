"Caricava il proprio conto in banca con il denaro degli anziani che assisteva": avvocato denunciato dalla Finanza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' accusato di aver sottratto somme di denaro ai propri assistiti, per lo più anziani, caricando il proprio conto corrente. Un avvocato forlivese, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Forlì amministratore di sostegno di oltre 50 soggetti “deboli”, è stato indagato dalla Guardia di Forlitoday.it - "Caricava il proprio conto in banca con il denaro degli anziani che assisteva": avvocato denunciato dalla Finanza Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' accusato di aver sottratto somme diai propri assistiti, per lo più, caricando ilcorrente. Unforlivese, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Forlì amministratore di sostegno di oltre 50 soggetti “deboli”, è stato indagatoGuardia di

