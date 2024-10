Cambiamento climatico, 13 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini. E ci sono ancora molti dispersi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) sono almeno 13 le persone morte nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parziale del disastro provocato dalla tempesta che sta colpendo la penisola iberica: il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molti i dispersi a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Tra coloro che hanno perso la vita, scrive El Pais citando fonti della Guardia Civil, ci sono Anche 4 bambini. La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie in seguito all’alluvione improvvisa che ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree. Le acque color fango hanno creato scompiglio non solo a Valencia ma Anche nella provincia di Malaga. Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, 13 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini. E ci sono ancora molti dispersi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)almeno 13 le persone mortedia causa delleprovocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parziale del disastro provocato dalla tempesta che sta colpendo la penisola iberica: il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poichéa causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Tra coloro che hanno perso la vita, scrive El Pais citando fonti della Guardia Civil, ci. La Comunità diha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie in seguito all’alluvione improvvisa che ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree. Le acque color fango hanno creato scompiglio non solo amaprovincia di Malaga.

(ilfattoquotidiano.it)

(greenreport.it)

(greenreport.it)

(ansa.it)

