Avete ucciso il ragazzo dai pantaloni rosa per la seconda volta: i fatti di Treviso sono gravissimi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notizia è ormai nota: gli studenti delle scuole medie di Treviso e provincia non parteciperanno alla proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, perché i loro genitori si sono opposti. Il film, com’è noto, racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, un ragazzo morto suicida all’età di quindici anni dopo essere stato vittima di bullismo omofobo. Potremmo etichettare i genitori che hanno impedito la partecipazione dei figli alla proiezione del film come omofobi, ma sarebbe – a mio avviso – una spiegazione sbrigativa, parziale e non esaustiva. Io credo (e temo, soprattutto) che questo rifiuto dipenda dal clima di intolleranza che il governo Meloni ha creato, un clima in cui qualsiasi cosa non rifletta ciò che per loro è la normalità è considerato una minaccia. Donnapop.it - Avete ucciso il ragazzo dai pantaloni rosa per la seconda volta: i fatti di Treviso sono gravissimi Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notizia è ormai nota: gli studenti delle scuole medie die provincia non parteciperanno alla proiezione del film Ildai, perché i loro genitori siopposti. Il film, com’è noto, racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena, unmorto suicida all’età di quindici anni dopo essere stato vittima di bullismo omofobo. Potremmo etichettare i genitori che hanno impedito la partecipazione dei figli alla proiezione del film come omofobi, ma sarebbe – a mio avviso – una spiegazione sbrigativa, parziale e non esaustiva. Io credo (e temo, soprattutto) che questo rifiuto dipenda dal clima di intolleranza che il governo Meloni ha creato, un clima in cui qualsiasi cosa non rifletta ciò che per loro è la normalità è considerato una minaccia.

