Ascoli e le olive sul grande schermo

Ascoli, 30 ottobre 2'24 – Appuntamento da non perdere domani a Monticelli con il Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo che ospiterà nella Sala della Comunità della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda il grande attore Giorgio Colangeli nell'ambito della retrospettiva a lui dedicata. Il programma inizierà alle 18.30 con la proiezione, in prima assoluta, del cortometraggio 'Superbi' di Nikola Brunelli, prodotto da APS Nie Wiem. Il cortometraggio che vede Colangeli protagonista con Maurizio Bousso, insieme a tanti 'attori' del territorio, è stato girato nel settembre 2023 ad Ascoli sul tema delle olive all'ascolana e che tanto interesse suscitò per la comparsa di una insegna in piazza del Popolo del prodotto tipico commercializzato dai cinesi Cittadini indignati si sono affollati davanti all'insegna di un negozio cinese, spuntato dal nulla, al posto di una pizzeria al taglio.

