Arsenal, vittoria facile in Carabao Cup! Tre gol al Preston (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Arsenal vince in maniera facile contro il Preston con il risultato di 3-0. Serata sul velluto per gli uomini di Mikel Arteta, che non faticano in Carabao Cup. ZERO FATICHE – L’Arsenal vince contro il Preston con il risultato di 3-0. Continua il momento positivo di Mikel Arteta e i suoi, che hanno perso una sola volta in questa stagione proprio 11 giorni fa con il Bournemouth. Alla seconda partita in Carabao Cup i Gunners non sbagliano e chiudono i conti già nei primi 33 minuti di gioco. Apre la serata Gabriel Jesus al minuto 24, raddoppia poi il giovane talento Ethan Nwaneri al 33?. Chiude definitivamente il match Kai Havertz al 57? dopo essere entrato a fine primo tempo. Adesso il calendario mette di fronte l’Arsenal a tre impegni complicatissimi: Newcastle e Chelsea in campionato, durante la settimana invece l’Inter a San Siro. Inter-news.it - Arsenal, vittoria facile in Carabao Cup! Tre gol al Preston Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’vince in manieracontro ilcon il risultato di 3-0. Serata sul velluto per gli uomini di Mikel Arteta, che non faticano inCup. ZERO FATICHE – L’vince contro ilcon il risultato di 3-0. Continua il momento positivo di Mikel Arteta e i suoi, che hanno perso una sola volta in questa stagione proprio 11 giorni fa con il Bournemouth. Alla seconda partita inCup i Gunners non sbagliano e chiudono i conti già nei primi 33 minuti di gioco. Apre la serata Gabriel Jesus al minuto 24, raddoppia poi il giovane talento Ethan Nwaneri al 33?. Chiude definitivamente il match Kai Havertz al 57? dopo essere entrato a fine primo tempo. Adesso il calendario mette di fronte l’a tre impegni complicatissimi: Newcastle e Chelsea in campionato, durante la settimana invece l’Inter a San Siro.

Arsenal, in Carabao Cup debutta... Maldini

Nel match di Carabao Cup tra Arsenal e Bolton, Mikel Arteta ha mandato in campo diversi giovani, tra cui il difensore albanese Maldini Kacurri, che ha fatto il suo esordio con la maglia dei Gunners.

Highlights e gol Arsenal-Bolton 5-1, Carabao Cup 2024/2025 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Arsenal-Bolton, valida per il terzo turno della Carabao Cup 2024/2025. Vittoria larga per gli uomini di mister Arteta, che si impongono per 5-1: apre le ...

Carabao Cup, Arsenal travolgente. Liverpool show: Chiesa esalta Anfield

Arsenal e Liverpool staccano il pass per gli ottavi di finale della Carabao Cup. I Gunners di Calafiori travolgono 5-1 il Bolton, squadra che milita in League One (terza serie inglese).

Carabao Cup 2024/2025: Arsenal e Liverpool senza problemi, schiantate Bolton e West Ham

(sportface.it)

Nessun problema per Arsenal e Liverpool nei rispettivi impegni nel terzo turno della Carabao Cup 2024/2025: doppio 5-1 rispettivamente contro Bolton e West Ham e passaggio in scioltezza al turno ...