AORN Caserta | attivazione della Stroke Unit h24 per emergenza ictus

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ora operativa tutti i giorni e tutte le notti laall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di. L’apertura h24 dell’à emergenziale per il trattamento dell’cerebrale è un servizio di fondamentale rilievo per il cittadino. Sull’importanza dell’è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli OdontoiatriProvincia diCarlo Manzi. Questa la sua dichiarazione: «Finalmente la norma incontra la pratica. L’è DEA di riferimento provinciale e, come tale, deve gestire il secondo livello delle principali emergenze tempo dipendenti. La presa in carico dell’neurologica risulta importantissima sia per l’alta casistica degli accessi in PS che per le complicanze evitabili nella golden hour.