Andrea Vianello da Caterina Balivo: “Dopo l’ictus non riuscivo a dire i nomi dei miei figli” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Andrea Vianello è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” per raccontare la sua vita Dopo l’ictus che Andrea Vianello da Caterina Balivo: “Dopo l’ictus non riuscivo a dire i nomi dei miei figli” su Perizona.it Perizona.it - Andrea Vianello da Caterina Balivo: “Dopo l’ictus non riuscivo a dire i nomi dei miei figli” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è stato ospite dia “La Volta Buona” per raccontare la sua vitacheda: “nondei” su Perizona.it

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Andrea Vianello racconta l’ictus a La Volta Buona: “Fa paura ma oggi ho una seconda vita”; Andrea Vianello: «Dopo l'ictus non riuscivo neanche a dire i nomi dei miei figli. Ora ho una seconda vita»; Andrea Vianello da Caterina Balivo: «Dopo l'ictus ero morto». Poi arriva la moglie e si commuove; Caterina Balivo torna su Rai1, Vianello trasloca a Rai3 (e si rivede Semprini); Baciamano e sorrisi di Caterina Balivo alla presentazione romana del libro di Vianello. Le foto di Pizzi; Andrea Vianello, la sorpresa della moglie a ‘Vieni da me’: “Dopo l’ictus non è stato facile”; Leggi >>>

Andrea Vianello: «Dopo l'ictus non riuscivo neanche a dire i nomi dei miei figli. Ora ho una seconda vita»

(ilmessaggero.it)

Andrea Vianello si è raccontato oggi, martedì 29 ottobre, a La volta buona. Il celebre giornalista e conduttore televisivo, ha ripercorso da Caterina Balivo la sua ...

Andrea Vianello racconta la sua rinascita dopo l’ictus in un emozionante incontro con Caterina Balivo

(ecodelcinema.com)

Andrea Vianello racconta la sua straordinaria storia di recupero dopo un ictus, evidenziando l'importanza della famiglia e il potere della resilienza in un commovente episodio di "La Volta Buona".

Andrea Vianello ricorda il suo ictus: “Non riuscivo a dire i nomi dei miei figli. Ma ora ho una seconda vita”

(msn.com)

Il conduttore televisivo parla dei momenti più difficili: “Non avevo più la gestione di tutta la parte destra del mio corpo e soprattutto ho urlato e, quando è arrivata la voce, tutto quello che dicev ...

Andrea Vianello cinque anni dopo l’ictus. Caterina Balivo ricorda quella terribile telefonata

(ultimenotizieflash.com)

Sono passati cinque anni dal giorno dell'ictus. Andrea Vianello a La volta buona ricorda quel terribile momento con Caterina Balivo ...