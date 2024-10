Alberi pericolosi a Roma est, via alle indagini per mettere in sicurezza scuole e centri anziani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un servizio di monitoraggio e prevenzione per mettere in sicurezza, in particolare, scuole e centri anziani. Il VI municipio ha pubblicato un avviso per sottoscrivere un accordo quadro, della durata di due anni, per svolgere servizi di monitoraggio sulla stabilità degli Alberi sul territorio Romatoday.it - Alberi pericolosi a Roma est, via alle indagini per mettere in sicurezza scuole e centri anziani Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un servizio di monitoraggio e prevenzione perin, in particolare,. Il VI municipio ha pubblicato un avviso per sottoscrivere un accordo quadro, della durata di due anni, per svolgere servizi di monitoraggio sulla stabilità deglisul territorio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alberi pericolosi a Roma est, via alle indagini per mettere in sicurezza scuole e centri anziani; Alberi pericolosi sulla via del Mare e via Ostiense: 30 pini da abbattere. Entrambe le strade chiuse; Albero crolla su un palazzo a San Basilio: "Pini pericolosi, qui sono tutti da tagliare"; Incidenti stradali, la mamma di Elena Aubry: «Troppi motociclisti morti. Bisogna eliminare pali, alberi e insegne pericolosi»; Chiusa via Collatina per la caduta di un albero, travolti tre veicoli; Segnalare un albero pericolante a Roma; Leggi >>>

Roma, questi alberi hanno oltre 130 anni e hanno superato due guerre mondiali: la storia

(msn.com)

Le origini di Roma risalgono all’VIII e al VII secolo a.C., quando i latini vivevano in piccoli villaggi sulle sponde del fiume Tevere, nel Lazio. Nel corso dei secoli sono avvenuti molti eventi impor ...

Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti 'prigionieri'

(informazione.it)

Gravi disagi al traffico e cittadini costretti a uscire di casa due ore prima per portare i propri figli a scuola o per andare al lavoro. È quello che stanno vivendo gli abitanti di via Portuense nel ...

Animali pericolosi. «Molte specie esibite sui social e abbandonate lungo il Tevere»

(ilmessaggero.it)

Affascinati dalla voracità e dalla forza di alcuni esemplari, pronti a esibire, come fossero un trofeo, animali di ogni genere, esotici e pericolosi. A volte, la scelta ricade ...

Roma, questi alberi hanno oltre 130 anni e hanno superato due guerre mondiali: ecco chi li ha piantati

(funweek.it)

Video Alberi pericolosi Video Alberi pericolosi

Scopriamo qualche dettaglio. Alberi a Roma: un po’ di storia Quando si parla di alberi a Roma si fa riferimento soprattutto ai Platani sul lungotevere risalenti al primo Novecento con la ...