Al Policlinico di Bari una tecnica mininvasiva per gli interventi ginecologici: "Nessuna cicatrice e ripresa più rapida" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nessuna incisione addominale, come nel caso della laparoscopia tradizionale, in modo da evitare cicatrici cutanee e assicurare un recupero post operatorio più breve. E' la nuova procedura mininvasiva, denominata Vnotes, utilizzata al Policlinico di Bari per gli interventi ginecologici. I Baritoday.it - Al Policlinico di Bari una tecnica mininvasiva per gli interventi ginecologici: "Nessuna cicatrice e ripresa più rapida" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)incisione addominale, come nel caso della laparoscopia tradizionale, in modo da evitare cicatrici cutanee e assicurare un recupero post operatorio più breve. E' la nuova procedura, denominata Vnotes, utilizzata aldiper gli. I

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Interventi ginecologici senza cicatrici: al Policlinico di Bari tecnica innovativa Vnotes; Al Policlinico di Bari una tecnica mininvasiva per gli interventi ginecologici: "Nessuna cicatrice e ripresa più rapida"; Disfunzione erettile, eseguito intervento con tecnica innovativa al Policlinico di Bari; Primi impianti protesici per la disfunzione erettile eseguiti al Policlinico di Bari; Tecnica innovativa nell'impianto delle protesi per disfunzione erettile: primi interventi al Policlinico di Bari; A un bambino di 8 anni rimosso un tumore al cervello attraverso il naso, l’intervento al Policlinico di Bari:…; Leggi >>>

Interventi ginecologici senza cicatrici: al Policlinico di Bari tecnica innovativa Vnotes

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Realizzati dal prof. Cicinelli i primi interventi mininvasivi che non prevedono incisioni addominali e assicurano alle pazienti un recupero post operatorio più breve ...

Articoli con argomento: ‘tecnica Vnotes’

(trmtv.it)

Realizzati dal prof. Cicinelli i primi interventi con la tecnica mininvasiva che non prevede incisioni addominali e assicura alle pazienti un recupero post operatorio più breve ...

Tecnica innovativa nell'impianto delle protesi per disfunzione erettile: primi interventi al Policlinico di Bari

(baritoday.it)

Il nuovo approccio prevede l'accesso infrapubico, con numerosi vantaggi per il paziente: le prime tre procedure eseguite con successo dall'equipe di Urologia diretta dal prof. Ditonno ...

SANITA' Bari: al Policlinico primi tre impianti di protesi per disfunzione erettile

(statoquotidiano.it)

Al Policlinico di Bari sono stati effettuati con successo i primi tre interventi di impianto di protesi peniene tramite accesso infrapubico. Questa tecnica innovativa offre numerosi vantaggi rispetto ...