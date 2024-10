Agganciano una 15enne sui social e la spingono a inviare foto e video nuda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA - L’hanno notata su Instagram, piano piano hanno guadagnato la sua fiducia facendole dei complimenti e poi le avrebbero confessato di essersi innamorati di lei. Diventati più che amici sono arrivate le richieste spinte. «Ti va se ci scambiamo foto nude?». Due ragazzi, un 27enne di origine Anconatoday.it - Agganciano una 15enne sui social e la spingono a inviare foto e video nuda Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA - L’hanno notata su Instagram, piano piano hanno guadagnato la sua fiducia facendole dei complimenti e poi le avrebbero confessato di essersi innamorati di lei. Diventati più che amici sono arrivate le richieste spinte. «Ti va se ci scambiamonude?». Due ragazzi, un 27enne di origine

Ancona, foto scambiate via chat: adescata una 15enne

(msn.com)

Due uomini, un 27enne di origine albanese e un 23enne di Napoli, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Ancona con l'accusa di adescamento di minore. In periodi diversi, tra ...

