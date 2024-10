Aeroporto, i lavoratori della Gesap pronti allo sciopero: "No a interessi di bottega della politica" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aperto lo stato di agitazione alla Gesap. Una decisione presa al culmine di un’assemblea molto partecipata del personale, che ha posto domande precise sulle prospettive di sviluppo e sulle modalità di gestione dell’Aeroporto Falcone Borsellino. “Le lavoratrici e i lavoratori di Gesap hanno Palermotoday.it - Aeroporto, i lavoratori della Gesap pronti allo sciopero: "No a interessi di bottega della politica" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aperto lo stato di agitazione alla. Una decisione presa al culmine di un’assemblea molto partecipata del personale, che ha posto domande precise sulle prospettive di sviluppo e sulle modalità di gestione dell’Falcone Borsellino. “Le lavoratrici e idihanno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, idellaallo sciopero: "No a interessi di bottega della politica";, la protesta dei dipendenti: "Laci ha più che raddoppiato l'abbonamento per i parcheggi";, guardie giurate in stato d'agitazione; Neos, livrea speciale aspettando il debutto del Palermo-NY;Birgi, nessuna certezza per i: “Siamoalla mobilitazione”; Sicilia, Voli dirottati da Catania a Palermo. Legea Cisal: “inadeguata a gestire l’emerge...; Leggi >>>

Aeroporto, i lavoratori della Gesap pronti allo sciopero: "No a interessi di bottega della politica"

(palermotoday.it)

Al culmine di un'assemblea molto partecipata del personale è stato aperto lo stato di agitazione. Timori per il ventilato processo di privatizzazione, i sindacati: "Profondamente sbagliato non coinvol ...

Aeroporto Palermo: privatizzazione Gesap sì o no? Si scaldano gli animi

(avionews.it)

Si intensifica il dibattito sulla potenziale privatizzazione di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo. Il presidente della Regione Renato Schifani e l’ex-ceo della ...

Gesap, i sindacati: fare chiarezza sulla possibile privatizzazione

(livesicilia.it)

PALERMO – “Occorre fare chiarezza sulla possibile privatizzazione della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Da mesi sull’argomento si rincorrono dichiarazioni d ...

Acque mosse su Amap e Gesap, l’asso nella manica di Lagalla per chiudere la partita del Teatro Massimo

(ilsicilia.it)

Nel centrodestra si cerca un accordo sulle società Partecipate. Ad Amap il favorito rimane Tomaselli, anche se non tutti sono d'accordo. La partita più calda rimane quella di Gesap.