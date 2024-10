Thesocialpost.it - Addio a Cesare Gussoni, storico arbitro nella Hall ok Fame del calcio italiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È venuto a mancare, exinternazionale e figura di rilievostoria della Associazione Italiana Arbitri (AIA)., che si è spento all’età di 90 anni, lascia un’eredità preziosa nel mondo dele internazionale. La sua carriera è stata lunga e ricca di successi, tanto che nel 2013 è stato inseritoofdelcategoria Arbitri. Gli inizi e l’ascesa comedi Serie Aavviò la sua carriera arbitrale nel 1953, ma fu nel 1966 che ebbe l’onore di dirigere la sua prima partita in Serie A. Da allora, continuò ad arbitrare altre 105 partite in questa categoria, guadagnandosi il rispetto e la stima sia in Italia che all’estero. I suoi successi sul campo lo portarono anche a diventareinternazionale, ruolo che gli permise di esportare la sua professionalità oltre i confini nazionali.