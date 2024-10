A Monza c'è il nuovo sportello che aiuta chi non riesce a trovare casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mappare le esigenze e le necessità abitative dei cittadini brianzoli e diventare un vero e proprio "incubatore" di nuove iniziative di edilizia cooperativa. aiutando così chi fatica a trovare casa a prezzi abbordabili.È questo il fine del nuovo sportello Habitat Brianza inaugurato da Monzatoday.it - A Monza c'è il nuovo sportello che aiuta chi non riesce a trovare casa Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mappare le esigenze e le necessità abitative dei cittadini brianzoli e diventare un vero e proprio "incubatore" di nuove iniziative di edilizia cooperativa.ndo così chi fatica aa prezzi abbordabili.È questo il fine delHabitat Brianza inaugurato da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: A Monza c'è il nuovo sportello che aiuta chi non riesce a trovare casa; La Upim è tornata a Monza: ecco il nuovo grande magazzino; Asfalto nuovo a Monza: si supereranno i 50°C? Occhio all'evoluzione pista; GTWC | A Monza c'è il nuovo asfalto da scoprire con le Pirelli; Monza e Brianza: c’è il nuovo bando di “Emblematici provinciali”; F1, Ferrari porta ali e fondo nuovo a Monza: la qualifica sarà cruciale. L'ANALISI; Leggi >>>

Monza, al posto dell’ex carcere 70 appartamenti in affitto

(mbnews.it)

L’ex carcere di via Mentana prenderà nuovamente vita sotto forma di complesso residenziale da circa 70 appartamenti in affitto per famiglie.

Monza si mette al riparo. Esercito e vigili alla stazione. E un nuovo gruppo in moto

(msn.com)

Nella seduta chiesta dalla minoranza il sindaco annuncia servizi straordinari in centro. L’infopoint ristrutturato a pochi passi dai binari diventerà anche base della polizia locale.

A Monza sta per aprire un nuovo supermercato (e sta cambiando un pezzo di quartiere)

(monzatoday.it)

La riqualificazione del parcheggio e un minimarket a insegna Penny in arrivo nell'area di via Savonarola, angolo via Rota ...

Un nuovo sportello “Habitat Brianza”, a Monza i nuovi uffici Acli

(msn.com)

Video Monza nuovo Video Monza nuovo

Nel cuore pulsante di Monza, in piazza Garibaldi, sorge ora uno spazio dedicato a chi sogna una casa su misura, a chi cerca nuove soluzioni abitative e a chi vuole risposte concrete alle proprie esige ...