Iodonna.it - 10 anni, la giovane concorrente ha conquistato giuria e pubblico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo round per Io canto generation 2024. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del talent show dedicato a giovanissimi aspiranti cantanti diretto da Roberto Cenci. L’edizione sta per volgere al termine: la prossima settimana sarà già tempo di semifinale. La gara si fa dunque agguerrita e i concorrenti mettono in campo tutte le loro doti canore e interpretative per conquistare la. A fare da collante tra questi e i giovani interpreti c’è il padrone di casa Gerry Scotti.