Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli commuove dopo la rottura con Daniele Paudice: le parole per suo figlio

(Di martedì 29 ottobre 2024), ex corteggiatrice di, ha emozionato i suoi fan condividendo un messaggio toccante rivolto alDiego.laconha pubblicato una dolce foto di Diego nelle sue Instagram Stories, accompagnata dache sembrano rispecchiare la sua attuale situazione emotiva. “Scusami amore mio se non riesco ad essere sempre forte,” ha scritto, esprimendo tutto l’amore di una madre per suoe promettendo che il suo sorriso sarà sempre con lui. Il messaggio ha commosso i fan, che hanno dimostrato grande sostegno perin questo momento difficile. Scopriamo i dettagli di questo tenero gesto.: il toccante messaggio dialDiegoha condiviso un tenero messaggio rivolto alDiego, che ha profondamente colpito i suoi follower.