Una scuola all'avanguardia, taglio del nastro per la primaria di via Ripalta a San Salvo (Di martedì 29 ottobre 2024) È stata inaugurata ieri mattina la scuola primaria di via Ripalta dell’istituto comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo.La nuova scuola conta 12 aule scolastiche, una sala per insegnanti, una sala mensa con terminale attrezzato, dimensionata per il doppio turno, aule laboratorio. A Chietitoday.it - Una scuola all'avanguardia, taglio del nastro per la primaria di via Ripalta a San Salvo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È stata inaugurata ieri mattina ladi viadell’istituto comprensivo “Gianni Rodari” di San.La nuovaconta 12 aule scolastiche, una sala per insegnanti, una sala mensa con terminale attrezzato, dimensionata per il doppio turno, aule laboratorio. A

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la piantagione del bosco didattico alla scuola primaria Rodari di San Giovanni

(Arezzonotizie.it)

Al via, per il quarto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria G. Rodari di San ...

Tre piante di ligustro nel nuovo piazzale della scuola primaria Madonna dei Braccini

(Pisatoday.it)

Un piazzale ripavimentato che accoglie tre nuove piantumazioni. Si tratta di alberi di ligustro sempreverdi, piazzati nella parte esterna di uno spazio fruibile per tutto l'anno dagli alunni della scuola primaria Madonna dei Braccini a Pontedera. ...

Scuola, in arrivo taglio del personale: 5660 insegnanti in meno dal 2025

(tag24.it)

In arrivo una sforbiciata al personale scolastico, insegnanti e ATA, che, dal 2025, saranno molti meno: ecco i dettagli.

Scuola e legge di bilancio: tagliati oltre 5 mila docenti dal prossimo anno scolastico. Dietrofront di Valditara: cambieremo in Parlamento

(msn.com)

La bozza della Finanziaria prevede il taglio del personale (anche Ata). Valditara: diventerà solo blocco del turn over. Sindacati sul piede di guerra ...

Taglio del nastro per l’Its che vale un milione

(ilrestodelcarlino.it)

Un investimento complessivo di circa un milione di euro, frutto degli sforzi congiunti di istituzioni e realtà impegnate a trasformare la scuola in un centro all’avanguardia per la formazione dei ...

Taglio organici docenti e Ata, la legge di Bilancio allarma il mondo della scuola

(corrieredellacalabria.it)

Taglio organici docenti e ATA dal prossimo anno scolastico: il comma 7 dell’articolo 110 della bozza della legge di Bilancio 2025 ha messo in allarme personale e opposizione. Ma il Ministero ...